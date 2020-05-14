Челябинцев заманивают на фейковые порталы госуслуг

14 Май 2020 2020-05-14T17:36:04+03:00

Родительский ажиотаж вокруг выплаты в 10 тысяч рублей активизировал кибермошенников

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Всего одна маленькая буковка в адресной строке, и желающий оформить разовую выплату на ребенка в 10 тысяч рублей, попадает на фейковую страничку, не имеющую ничего общего с официальным порталом госуслуг. Судите сами: gosuslugis.ru — фейк; gosuslugi.ru — официальный сервис.

После объявления президентом России о выплате всем детям страны в возрасте от трех до 15 лет портал госуслуг обвалился под натиском желающих оформить заявление. Ажиотажем и воспользовались кибермошенники.

Федеральные компании, работающие в сфере кибербезопасности, насчитали в Рунете несколько десятков «паленых» сайтов. Аферисты креативят с адресами: posobie, gosuslugi-16, covid-vyplaty и др.

— Невнимательные пользователи передают данные для будущих махинаций. Не раскрывайте никому логин и пароль личного кабинета на госуслугах. Не сообщайте данные банковских карт. Не оплачивайте непонятные «комиссионные сборы», — говорит челябинский эксперт в сфере кибербезопасности Иван Волков. — Оформить пособие можно до 1 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU