Похоронный бизнес: челябинского полицейского обвинили во взятоничестве
Гроб, кладбище и утечка данных: в Челябинской области задержали полицейского за получение взяток. Силовик зарабатывал на передаче сведений об умерших горожанах местному похоронному бюро.
Как рассказали в региональном Следственном комитете, главу дежурной части усть-катавской полиции задержали сотрудники МВД. Всего в период 2016-2018 годов экс-силовик получил более 19 тысяч рублей взятками.
Сейчас задержанный находится в СИЗО. Следователи продолжают собирать доказательственную базу, а также проверяют причастность бывшего полицейского к другим схожим преступлениям.
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ИСТОЧНИК KP.RU