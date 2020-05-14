Похоронный бизнес: челябинского полицейского обвинили во взятоничестве

14 Май 2020 2020-05-14T17:59:08+03:00

Сейчас экс-полицейский находится под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силовик получал деньги за информацию об умерших

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Гроб, кладбище и утечка данных: в Челябинской области задержали полицейского за получение взяток. Силовик зарабатывал на передаче сведений об умерших горожанах местному похоронному бюро.

Как рассказали в региональном Следственном комитете, главу дежурной части усть-катавской полиции задержали сотрудники МВД. Всего в период 2016-2018 годов экс-силовик получил более 19 тысяч рублей взятками.

Сейчас задержанный находится в СИЗО. Следователи продолжают собирать доказательственную базу, а также проверяют причастность бывшего полицейского к другим схожим преступлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU