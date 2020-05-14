2020-05-14T18:34:31+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ предлагает новую инвестиционную стратегию «Нефть» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»

Новая стратегия подразумевает инвестирование средств в акции крупных зарубежных и российских нефтедобывающих компаний
Поделиться:
Изменить размер текста:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и СК «УРАЛСИБ Жизнь» запустили новую инвестиционную стратегию «Нефть» в рамках страховой программы «Верное решение». Приобрести полис можно в любом отделении банка.

Новая стратегия подразумевает инвестирование средств в акции крупных зарубежных и российских нефтедобывающих компаний (PetroChina, BP, Exxon Mobil Corporation, Royal Dutch Shell, Лукойл).

«Нефть» — это купонная стратегия с возможностью инвестировать рубли или доллары. Размер купона зависит от суммы и валюты инвестирования: от 9% для рублевых договоров и от 2,5% для долларовых договоров. Купон выплачивается ежегодно при соблюдении условия: если в дату наблюдения стоимость акций ни одной из пяти компаний не опустится ниже барьера 100% от начальной стоимости. Если условие выплаты купона не выполнилось, в стратегии предусмотрен эффект памяти. Это означает, что когда условия для выплаты будут соблюдены, клиент получит купон по графику и все те, которые не были выплачены ранее. Минимальные суммы инвестирования — 100 000 рублей или 10 000 долларов. Срок инвестирования — пять лет.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» — это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода по окончании программы. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе такие стратегии, как: «Медицина будущего», «Валютная гарантия», «Формула роста», «Лидеры рынка», «Золотодобывающие компании» и «Нефть».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является агентом АО «УРАЛСИБ Жизнь» (Лицензии на осуществление страхования CЖ №3987 и СЛ №3987 от 20.07.2016 г. выданы Банком России без ограничения срока действия), и в рамках заключенного между указанными лицами агентского договора осуществляет действия, связанные с привлечением клиентов и взаимодействием с ними.Договор инвестиционного страхования жизни не дает гарантии получения дополнительного инвестиционного дохода. Размер дополнительного инвестиционного дохода определяется страховой компанией по итогам календарного года и зависит от успешности выбранной стратегии инвестирования.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-глава Кунашакского района займется уборкой улиц
Банк УРАЛСИБ предлагает новую инвестиционную стратегию «Нефть» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»
Похоронный бизнес: челябинского полицейского обвинили во взятоничестве
Челябинцев заманивают на фейковые порталы госуслуг для оформления детских пособий
Еще один объект саммитов: прокуратура заинтересовалась ремонтом челябинского театра оперы
«Богатыри в папу пошли»: челябинка родила двойню, каждый весом по 4 кг
Когда на площади Революции в Челябинске появится наземный пешеходный переход
Карта распространения коронавируса в Челябинской области на 14 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Челябинске пожаловались на очереди в военкоматах — разбираемся, почему так вышло
Прокачай своего героя CrossFire и Warface: МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса
Вторую волну эпидемии коронавируса в Челябинской области ждут осенью