2020-05-14T19:31:13+03:00
Общество

Экс-глава Кунашакского района займется уборкой улиц

Неотбытый срок бывшему чиновнику заменили на принудительные работы
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Экс-чиновника осудили в 2017 годуЭкс-чиновника осудили в 2017 годуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Время уборки: Копейский районный суд смягчил наказание бывшему главе Кунашакского района Вадиму Закирову. Экс-чиновника осудили в 2017 году за получение взяток и мошенничество на девять лет колонии строго режима.

Заседание о смягчении наказания Закирову переносилось несколько раз, однако окончательно его рассмотрели только сегодня, 14 мая. Теперь осужденный экс-глава отправится на исправительные работы.

Ранее, согласно материалам следствия, во время работы в Кунашакском районе Закиров получил несколько взяток в различных видах: квартиры в Челябинске и 4,5 млн рублей. За это экс-чиновник продал должность замглавы администрации района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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