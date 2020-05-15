В Челябинске «пять рукопожатий» помогли найти кота Плафона

15 Май 2020 2020-05-15T06:23:39+03:00

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Молодой кот бело-рыжей масти по кличке Плафон доставил волнений хозяйке и ее друзьям — реальным и виртуальным, из соцсетей. В ночь на 12 мая питомец челябинки Марины Черновой выпал из форточки.

«Друзья, Челябинск! Помогите, очень прошу. Пожалуйста, расшарьте объявление. Ищем второй день котейку, вчера был жив, соседи видели. Пропал в районе цирка. Кличка Плафон. Ласковый, идет к людям, домашний: на улице не выживет. Пожалуйста, позвоните или напишите, если вам кажется, что вы его видели!».

Друзья Марины репостнули фото рыжего кота. Домочадцы расклеили объявления по окрестным домам, прочесывали округу.

Прошло три дня. Теория «пяти рукопожатий», согласно которой все мы разделены не более, чем пятью уровнями знакомых, помогла. Бело-рыжего кота увидели в соседних дворах.

— Сработало объявление на подъезде. Огромное спасибо за репосты, за поддержку словом и делом, за подтверждение простой истины: на свете очень много хороших людей. Кот просил кланяться, сам пока в шоке, — написала благодарная хозяйка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU