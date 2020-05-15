2020-05-15T07:35:50+03:00
Общество

Летчик-космонавт Сергей Рязанский расскажет, как преодолеть кризис и мотивировать себя на достижение целей

Встреча в онлайн-формате пройдет 20 мая
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Текущий финансовый кризис, эпидемия COVID19 и вынужденная самоизоляция негативно сказались на психоэмоциональном состоянии многих людей. В это непростое время Сергей Рязанский поделится личным и профессиональным опытом. Он совершил 2 космических полета и имеет успешный опыт прохождения изоляции более чем на 300 суток.

Проблемы, с которыми сталкиваются космонавты, аналогичны тем, с которыми сталкиваются современные управленцы и бизнесмены, только в космосе все более сконцентрировано. Сергей Рязанский расскажет о космических подходах к решению актуальных проблем: постановки правильной мотивации, работы в команде, нахождения в условиях постоянного стресса, саморазвития и самосовершенствования.

«Границ из космоса не видно, все границы — в наших головах» (Сергей Рязанский)

На встрече обсудим несколько тем:

— Поиск правильной мотивации. Зачем лететь в «космос». Как мотивировать себя на достижение больших целей.

— Космическая команда. Позитивная атмосфера и почему так важно научиться управлять эмоциями. Разбор полетов — важнейшая составляющая успеха команды.

— Личностный рост. Как сделать из себя «космонавта». Как реагировать на жизненные сложности и научиться преодолевать страх, лень и прокрастинацию.

— Финансовый рост. Какие возможности открывает кризис для достижения финансовых результатов.

В прямом эфире спикеры расскажут, как реагировать на жизненные сложности и

научиться преодолевать страх, лень и прокрастинацию, на что и на кого опираться в

трудных ситуациях, как мотивировать себя на достижение личных и финансовых целей

Подробности и регистрация на сайте.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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