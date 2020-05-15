Вырубят ли лес: на Северо-Западе Челябинска построят бассейн и ледовый дворец

15 Май 2020 2020-05-15T08:43:42+03:00

Спортивно-образовательный кластер в конце Северо-Запада появится через пять лет. Фото: pravmin74.ru

Через пять лет город получит спортивно-образовательный кластер

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На пересечении Комсомольского проспекта с ул. Академика Королева и Академика Макеева за пять лет построят спортивно-образовательный кластер. Площадь застройки — 20 га.

Как заявил на брифинге в пятницу, 15 мая, замгубернатора Вадим Евдокимов, в проект вложат более 2 млрд руб. бюджетных денег. Средства региональной казны — 29 млн. руб. Прочее — федеральные поступления.

Больше десяти лет Челябинск развивается в сторону Северо-Запада. Новые микрорайоны — «каменные мешки», в которых нет спортивной инфраструктуры.

Спортивно-образовательный центр на Комсомольском проспекте — это 50-метровый бассейн, ледовый дворец; стадион; спортплощадки. Будет школа на 1,1 тыс. мест и общежитие для спортсменов.

Вырубят ли ради стройки деревья? Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов сообщил: участок расположен на бывших землях института картофелеводства. Соседний лес, находящийся под охранным статусом, останется нетронутым на всей площади в 117 га. Не затронет стройка и мемориального комплекса «Золотая гора». Из 20 га площади кластера озеленят три га.

ИСТОЧНИК KP.RU