Позолотил ручку. В Челябинске судят проводника, укравшего драгоценности у пассажирки

15 Май 2020 2020-05-15T09:23:34+03:00

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Завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 48-летний проводник из Пензы. В ноябре прошлого года в дежурную часть Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте обратилась пассажирка поезда «Нижневартовск — Пенза». Она приехала в Челябинск и уже после высадки вспомнила, что забыла в вагоне кошелек-косметичку с золотыми и серебряными украшениями.

Сотрудники железнодорожной охраны связались с поездной бригадой, и на станции Бугуруслан родственники пассажирки получили косметичку. Без украшений.

Потерпевшая пошла в транспортную полицию. Силовики выяснили, что ювелирку похитил 48-летний проводник вагона. Забытый кошелек ему передали пассажиры. Он должен был составить акт по забытой вещи и вернуть ее владельцу. Но проводник выпотрошил кошелек и сдал украшения в ломбард. Вырученные деньги потратил. В январе его задержали оперативники.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд. Проводнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU