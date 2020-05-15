Позолотил ручку. В Челябинске судят проводника, укравшего драгоценности у пассажирки
Завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 48-летний проводник из Пензы. В ноябре прошлого года в дежурную часть Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте обратилась пассажирка поезда «Нижневартовск — Пенза». Она приехала в Челябинск и уже после высадки вспомнила, что забыла в вагоне кошелек-косметичку с золотыми и серебряными украшениями.
Сотрудники железнодорожной охраны связались с поездной бригадой, и на станции Бугуруслан родственники пассажирки получили косметичку. Без украшений.
Потерпевшая пошла в транспортную полицию. Силовики выяснили, что ювелирку похитил 48-летний проводник вагона. Забытый кошелек ему передали пассажиры. Он должен был составить акт по забытой вещи и вернуть ее владельцу. Но проводник выпотрошил кошелек и сдал украшения в ломбард. Вырученные деньги потратил. В январе его задержали оперативники.
Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы в суд. Проводнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU