2020-05-15T09:20:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 15 мая 2020 года: плюс 73 новых случая и новая смерть

Актуальные данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинске
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске 73 новых случая коронавируса и одна новая смерть.В Челябинске 73 новых случая коронавируса и одна новая смерть.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За сутки в Челябинской области подтверждено 73 новых случаев COVID-19. Всего с момента начала пандемии количество зараженных коронавирусом в регионе составляет 1511.

За прошедшие сутки умер один человек. Это пациентка 96 лет с повторным нарушением мозгового кровообращения и отеком головного мозга. Сопутствующий — COVID-19.

По данным регионального минздрава, на 15 мая в инфекционных отделениях больниц находится 990 южноуральцев.

За сутки выписано 58 человек. Всего за весь период эпидемии от коронавируса вылечилось 496 человек.

Напомним, накануне первый замгубернатора Ирина Гехт заявила, что уровень заболеваемости COVID-19 на Южном Урале — 3,8 человек на 10 тыс. населения — ниже чем средний по России (там 16 на 10 тыс.). Однако, беспокоит рост числа случаев пневмонии. Если раньше она была у 20% больных, то сейчас — более чем у половины пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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