За слова ответят. Прокуратура в Челябинске добивается ограничить доступ к сайту из-за текстов песен
Мониторя интернет-сайты, сотрудники прокуратуры Агаповского района обнаружили, что в Сети , в свободном доступе, выложена запрещенная информация.
Как пояснили в пресс-центре Челябинской областной прокуратуры, установлено, что еще восемь лет назад Воронежский суд признал тексты песен одной из рок-групп экстремистскими материалами.
На основании решения Фемиды тексты включены в федеральный список экстремистских материалов. Однако из виртуальной сети запрещенные законом вирши до сих пор не удалены.
Прокуратура Агаповского района обратилась в суд с иском о признании указанной информации запрещенной к распространению в России. Роскомнадзор получит решение суда для ограничения доступа к сайту.
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ИСТОЧНИК KP.RU