В больнице № 3 Челябинска опровергают весть о закрытии гинекологии из-за COVID-19

15 Май 2020 2020-05-15T11:02:52+03:00

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Закрыли или нет в Челябинске в областной больнице № 3 гинекологическое отделение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции? Новость о том, что отменены все плановые операции и пациенты распущены по домам, появилась в пятницу, 15 мая. Якобы у врача отделения есть подозрение на коронавирус, она госпитализирована. Новость о закрытии отделения подтвердил замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин.

Однако, в «тройке» информацию о закрытии отделения опровергла пресс-секретарь ОКБ № 3 Ольга Линькова:

— У нас все по плану, все открыто и работает — и отделение гинекологии, и роддом. Откуда рождаются слухи, я не знаю.

— Пытаюсь связаться с заместителем министра Ваниным, чтобы выяснить, откуда у него данные. Пока его телефон занят, — сообщила пресс-секретарь министерства Марина Сергеева.

«Комсомолка» позвонила в стол справок ОКБ № 3.

— Отделение гинекологии закрыто на карантин. Все пациенты выписаны, — ответили сотрудники справочной.

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ИСТОЧНИК KP.RU