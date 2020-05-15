Райффайзенбанк проведет бесплатный вебинар «Как продавать недвижимость онлайн»
Рынок недвижимости сегодня трансформируется как для профессиональных участников, так и для покупателей. Как эффективно встроиться и использовать эти перемены на практике? Райффайзенбанк приглашает на бесплатное мероприятие риелторов и представителей застройщиков.
Интенсивный онлайн-курс с ведущими практиками и экспертами отрасли — это возможность освоить новый способ продаж. Спикеры курса расскажут о том, как показывать объекты недвижимости онлайн, как повысить конверсию звонков, как общаться с клиентом в мессенджерах и работать с возражениями.
Обучение состоит из трех блоков, которые проходят в режиме онлайн по два часа в день. Формат мероприятия позволяет задавать вопросы спикерам в прямом эфире. Экспертами курса стали Анна Печеркина, ведущий бизнес-тренер Центра управления продажами, Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка и Станислав Мурашов, ведущий аналитик Райффайзенбанка по макроэкономике.
Расписание:
19 мая 11:30-13:30 (МСК):
- Актуальные тренды на рынке недвижимости. Переход в онлайн.
- Особенности консультирования клиентов по телефону, дистанционная покупка.
20 мая 11:30-13:30 (МСК):
- Российская экономика: ключевые тренды, риски и перспективы.
- Как презентовать объект недвижимости с помощью видеосвязи.
21 мая 11:30-13:30 (МСК):
- Как удержать клиента и вывести на бронь квартиры с помощью мессенджеров.
Регистрация на мероприятие обязательна. Доступ предоставляется только аккредитованным участникам. Зарегистрироваться и узнать о мероприятии подробнее можно по ссылке.
Новости компаний.
ИСТОЧНИК KP.RU