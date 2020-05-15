2020-05-15T11:51:12+03:00
Общество

Райффайзенбанк проведет бесплатный вебинар «Как продавать недвижимость онлайн»

Формат мероприятия позволяет задавать вопросы спикерам в прямом эфире
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Рынок недвижимости сегодня трансформируется как для профессиональных участников, так и для покупателей. Как эффективно встроиться и использовать эти перемены на практике? Райффайзенбанк приглашает на бесплатное мероприятие риелторов и представителей застройщиков.

Интенсивный онлайн-курс с ведущими практиками и экспертами отрасли — это возможность освоить новый способ продаж. Спикеры курса расскажут о том, как показывать объекты недвижимости онлайн, как повысить конверсию звонков, как общаться с клиентом в мессенджерах и работать с возражениями.

Обучение состоит из трех блоков, которые проходят в режиме онлайн по два часа в день. Формат мероприятия позволяет задавать вопросы спикерам в прямом эфире. Экспертами курса стали Анна Печеркина, ведущий бизнес-тренер Центра управления продажами, Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка и Станислав Мурашов, ведущий аналитик Райффайзенбанка по макроэкономике.

Расписание:

19 мая 11:30-13:30 (МСК):

- Актуальные тренды на рынке недвижимости. Переход в онлайн.

- Особенности консультирования клиентов по телефону, дистанционная покупка.

20 мая 11:30-13:30 (МСК):

- Российская экономика: ключевые тренды, риски и перспективы.

- Как презентовать объект недвижимости с помощью видеосвязи.

21 мая 11:30-13:30 (МСК):

- Как удержать клиента и вывести на бронь квартиры с помощью мессенджеров.

Регистрация на мероприятие обязательна. Доступ предоставляется только аккредитованным участникам. Зарегистрироваться и узнать о мероприятии подробнее можно по ссылке.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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