Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: «Опасность остается высокой»

15 Май 2020 2020-05-15T12:54:15+03:00

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Ситуация с коронавирусом в Челябинской области регионе остается напряженной. Опасность вируса остается по-прежнему высокой, отметил Алексей Текслер.

— Пока нет устойчивой динамики, вчера был самый большой рост. Продолжаем работать в тесном контакте с Роспотребнадзором. Ряд ограничений мы уже сняли. Многие регионы только догоняют нас по этим мерам. Со всеми мерами безопасности работают промышленность, организации сферы услуг, — рассказал Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области.

Как отметила глава Челябинска Наталья Котова, не все челябинцы соблюдают масочный режим. Поэтому решено усилить бесплатную раздачу масок прямо на улице. Волонтеры будут работать на входе в крупные торговые сети и МФЦ. Кстати, по словам Котовой, в МФЦ больше 1 10 % посетителей не надевают маски, нарушая, тем самым, обязательный режим, введенный в области с 12 мая.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников доложил, что в городе следят, чтобы горожане не гуляли в парках и скверах, но они все равно не пустуют. И еще примерно 30% горожан до сих пор не носят масок в общественных местах. Например, в транспорте. Составлено 60 протоколов на нарушителей обязательного масочного режима. Хотя, как подчеркнул мэр Магнитогорска, штрафы — не самоцель. Основной упор сделан на разъяснительной работе.

Дисциплинированнее всех садоводы. Во всех автобусах сезонной сети пассажиры носят маски.

ИСТОЧНИК KP.RU