2020-05-15T12:32:43+03:00
Общество

Российские ученые обещают исцелить Анастасию Заворотнюк при помощи вирусов

Новый метод возвращает к жизни пациентов с терминальной стадией рака
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Анастасия Заворотнюк.Анастасия Заворотнюк.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Российские ученые научились с помощью вирусов лечить рак. Этот способ пока экспериментальный. Но среди добровольцев, которые возлагают надежды на эффективность нового метода, известная актриса Анастасия Заворотнюк, сообщает KP.RU.

По словам директора Института молекулярной биологии РАН Александра Макарова, у актрисы глиобластома — злокачественная опухоль мозга. Родные Анастасии передали врачам образцы клеток ее опухоли, а ученые подобрали вирусы, которые способны ее уничтожить. Однако в последний момент терапию отложили, так как актриса пошла на поправку.

— Большая часть вирусов не вызывает болезней. А некоторые обладают противоопухолевым эффектом. При появлении вирусной инфекции нормальная клетка начинает вырабатывать интерферон — вирусы вокруг этой клетки погибают. Опухолевая клетка лишена такой возможности, у нее этот защитный механизм подавлен. Поэтому вирусы очень хорошо размножаются в опухолевых клетках. Мы этим пользуемся. Если вирус не болезнетворный, его можно использовать, чтобы погубить клетку, — рассказал KP.RU член-корреспондент РАН, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков.

Ученые полагают, что это метод может быть эффективным при разных формах рака.

— Наши пациенты — больные четвертой стадии, от которых официальная медицина отказалась. Иногда людям говорят, что жить им осталось неделю — месяц. А они живут уже по 2-3 года, у многих из них даже опухоли нет. Может быть, это ремиссия, может быть, это потом вернется. Но пока так, — говорит Чумаков.

Сейчас ученые ищут маркеры, по которым можно проводить быстрый тест на чувствительность раковых клеток конкретного человека к различным вирусам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники Челябинска завершат учебный год дистанционно
Российские ученые обещают исцелить Анастасию Заворотнюк при помощи вирусов
Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: «Опасность остается высокой»
Банк УРАЛСИБ запустил второй корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech 2020»
Райффайзенбанк проведет бесплатный вебинар «Как продавать недвижимость онлайн»
В больнице № 3 Челябинска опровергают весть о закрытии гинекологии из-за COVID-19
«Хотелось, как страус, засунуть голову в песок»: спортсмен из Челябинской области встретил медведя во время пробежки
«Чувствуем звук мотора, прикоснувшись к передней панели»: в Челябинске работает автосервис, где трудятся глухие автомеханики
Больницам Челябинска запретили требовать от пациентов анализ на кронавирус
За слова ответят. Прокуратура в Челябинске добивается ограничить доступ к сайту из-за текстов песен
Позолотил ручку. В Челябинске судят проводника, укравшего драгоценности у пассажирки
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 15 мая 2020 года: плюс 73 новых случая и новая смерть
Вырубят ли лес: на Северо-Западе Челябинска построят бассейн и ледовый дворец
Летчик-космонавт Сергей Рязанский расскажет, как преодолеть кризис и мотивировать себя на достижение целей
В Челябинске «пять рукопожатий» помогли найти кота Плафона
На железнодорожном вокзале в Челябинске появился новый переход и платформа
В Челябинской области наблюдается серьезный прирост заболевших пневмонией
Экс-глава Кунашакского района займется уборкой улиц
Банк УРАЛСИБ предлагает новую инвестиционную стратегию «Нефть» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»
В Челябинской области полицейского обвинили во взятках за слив информации об умерших
Челябинцев заманивают на фейковые порталы госуслуг для оформления детских пособий
Еще один объект саммитов: прокуратура заинтересовалась ремонтом челябинского театра оперы
«Богатыри в папу пошли»: челябинка родила двойню, каждый весом по 4 кг
Когда на площади Революции в Челябинске появится наземный пешеходный переход
Карта распространения коронавируса в Челябинской области на 14 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
В Челябинске пожаловались на очереди в военкоматах — разбираемся, почему так вышло
Прокачай своего героя CrossFire и Warface: МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса
Вторую волну эпидемии коронавируса в Челябинской области ждут осенью