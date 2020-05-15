Российские ученые обещают исцелить Анастасию Заворотнюк при помощи вирусов

15 Май 2020 2020-05-15T12:32:43+03:00

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Российские ученые научились с помощью вирусов лечить рак. Этот способ пока экспериментальный. Но среди добровольцев, которые возлагают надежды на эффективность нового метода, известная актриса Анастасия Заворотнюк, сообщает KP.RU.

По словам директора Института молекулярной биологии РАН Александра Макарова, у актрисы глиобластома — злокачественная опухоль мозга. Родные Анастасии передали врачам образцы клеток ее опухоли, а ученые подобрали вирусы, которые способны ее уничтожить. Однако в последний момент терапию отложили, так как актриса пошла на поправку.

— Большая часть вирусов не вызывает болезней. А некоторые обладают противоопухолевым эффектом. При появлении вирусной инфекции нормальная клетка начинает вырабатывать интерферон — вирусы вокруг этой клетки погибают. Опухолевая клетка лишена такой возможности, у нее этот защитный механизм подавлен. Поэтому вирусы очень хорошо размножаются в опухолевых клетках. Мы этим пользуемся. Если вирус не болезнетворный, его можно использовать, чтобы погубить клетку, — рассказал KP.RU член-корреспондент РАН, профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков.

Ученые полагают, что это метод может быть эффективным при разных формах рака.

— Наши пациенты — больные четвертой стадии, от которых официальная медицина отказалась. Иногда людям говорят, что жить им осталось неделю — месяц. А они живут уже по 2-3 года, у многих из них даже опухоли нет. Может быть, это ремиссия, может быть, это потом вернется. Но пока так, — говорит Чумаков.

Сейчас ученые ищут маркеры, по которым можно проводить быстрый тест на чувствительность раковых клеток конкретного человека к различным вирусам.

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ИСТОЧНИК KP.RU