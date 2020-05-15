Школьники Челябинска завершат учебный год дистанционно

15 Май 2020 2020-05-15T12:50:54+03:00

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Первоклассники завершат учебный год на следующей неделе, до 22 мая. Остальные классы уйдут на летние каникулы в конце мая. Но все дни учебный процесс останется дистанционным.

— Итоговой аттестации в 9-х классах не будет. Оценки будут выставлены по результатам текущей успеваемости. Вчера на федеральном селекторе подтвердили, что ЕГЭ будет для тех, кто поступает в вузы, — рассказал губернатор Алексей Текслер.

Глава региона также отметил, что чем быстрее будет понятна дата экзаменов, тем психологически проще будет готовиться к ним.

Регион готов со всей предосторожностью провести ЕГЭ уже в июне, но решение будет приниматься федеральным центром для всей страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU