Когда в Челябинске бесплатно раздадут многоразовые маски

15 Май 2020 2020-05-15T14:40:53+03:00

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На мебельной фабрике «Майя» и фабрике женского белья «Силуэт» которую неделю строчат многоразовые маски. И не продажи ради: наживаться на самом необходимом — кощунство, считают предприниматели. Упакованные пачки уходят в больницы, полклиники, на предприятия, в полицию и Росгвардию. С 12 мая, напомним, в регионе введен обязательный масочный режим.

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Для бесплатной раздачи на улицах города предприниматели накануне подготовили 10 тысяч многоразовых масок. И акция планировалась на пятницу, 15 мая. Однако, сроки сорвались. Почему? О причинах на брифинге губернатора по ситуации с распространением COVID-19 рассказала глава города Наталья Котова:

— Каждую из 10 тысяч масок нужно было положить в отдельный пакетик, туда же мы вложили инструкцию по пользованию многоразовой защитной маской. Начнем раздачу в субботу, 16 мая, на остановках общественного транспорта.

Алексей Текслер сообщил, что сеть областного аптечного склада в регионе укомплектована партиями одноразовых медицинских масок по 15 руб. за штуку. Частные аптеки снижают стоимость разовых средств защиты.

В субботу, 16 мая, на остановках города раздадут многоразовые маски.Фото: Инна КУМЕЙКО

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ИСТОЧНИК KP.RU