2020-05-15T13:45:14+03:00
Общество

Гала-концерт детской премии «Андрюша» в Челябинске перенесли на осень

По традиции, он пройдет на сцене Оперного театра
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: БФ "Андрюша".Фото: БФ "Андрюша".
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Из-за сложной эпидобстановки в Челябинске сорвался гала-концерт детской премии «Андрюша». Однако праздник все-таки состоится. Организаторы решили перенести его на сентябрь.

— Как и вся страна, наши подопечные остаются в самоизоляции дома. Но юные исполнители в разных жанрах все-таки выйдут на большую сцену. Наш гала-концерт состоится 24 сентября, — заявила руководитель фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская.

По традиции, шоу талантов пройдет на сцене Челябинского Государственного академического Театра оперы и балета имени Глинки.

Электронные билеты на гала-концерт уже продаются. Ранее приобретенные билеты на 23 апреля действительны, менять их не нужно.

Все собранные средства пойдут на обучение и поддержку талантливых детей Южного Урала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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