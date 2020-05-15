Когда в Челябинске запустят фонтаны

15 Май 2020 2020-05-15T13:58:30+03:00

В режиме самоизоляции горожане сидят по домам и не знают, начался ли летний сезон

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Эпидемия ковида смела все привычные уклады жизни. Мы же знаем, что весна в Челябинске всегда — это не только время генеральной уборки города, но и приятная пора запуска фонтанов. Бьют ли в небо струи воды или из-за самоизоляции сроки перенесены? В Москве, например, отложили начало работы 600 фонтанов.

— На площади Революции запустили фонтан, на несколько часов в день. Светомузыкального оборудования еще не подключили. Мы не можем собирать толпы, — ответили в администрации Советского района.

В администрации ЦПКиО телефонный автоответчик проскрипел о том, что посещение парка запрещено.

— В сквере по ул. Тернопольской напротив главного корпуса ЮУрГУ фонтан еще строится, сдача намечена на конец мая, — сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

В парке Терешковой в последний раз фонтан работал в 2019 году. Фото: cheladmin.ru

В администрации Тракторозаводского района удивились:

— А почему фонтан в парке им. Терешковой должен работать, если все общественные места такого рода закрыты? Вот уйдет эпидемия, и мы фонтан запустим.

В парке им. Тищенко на ЧМЗ фонтан тоже выключен.

В парке Тищенко тоже тишина. Фото: группа Парк «Металлург» имени О.И.Тищенко vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU