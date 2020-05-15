2020-05-15T14:02:12+03:00
Происшествия

Пассажир такси пострадал в аварии на перекрестке Доватора и Шаумяна

При столкновении автомобиль развернуло на 360 градусов
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД ЧелябинскаФото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 мая, на пересечении Доватора-Шаумяна легковушка столкнулась с такси, момент аварии засняла камера наблюдения.

На кадрах видно, как водитель такси, поворачивая налево, не пропустил Subaru, что и стало причиной ДТП, при ударе Renault круто развернуло почти на 360 градусов. Пассажир такси получил травмы, к месту аварии сразу подбежали прохожие, чтобы помочь пострадавшему.

— На регулируемом перекрестке водитель автомобиля Renault Logan, при повороте налево совершил столкновение с двигающимся со встречного направления прямо автомобилем Subaru Legacy, — сообщает старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску Алена Безменова.

Известно, что ранее водителя Subaru не один раз ловили пьяным за рулем и привлекали к административной отвественности.

ДТП на ул. Доватора. Видео: отдление пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Снежинске: среди заболевших есть работники медсанчасти
ВТБ предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты
Пассажир такси пострадал в аварии на перекрестке Доватора и Шаумяна
Когда в Челябинске запустят фонтаны
Гала-концерт детской премии «Андрюша» в Челябинске перенесли на осень
Когда в Челябинске бесплатно раздадут многоразовые маски
Школьники Челябинска завершат учебный год дистанционно
Российские ученые обещают исцелить Анастасию Заворотнюк при помощи вирусов
Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: «Опасность остается высокой»
Банк УРАЛСИБ запустил второй корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech 2020»
Райффайзенбанк проведет бесплатный вебинар «Как продавать недвижимость онлайн»
В больнице № 3 Челябинска опровергают весть о закрытии гинекологии из-за COVID-19
«Хотелось, как страус, засунуть голову в песок»: спортсмен из Челябинской области встретил медведя во время пробежки
«Чувствуем звук мотора, прикоснувшись к передней панели»: в Челябинске работает автосервис, где трудятся глухие автомеханики