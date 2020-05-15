Пассажир такси пострадал в аварии на перекрестке Доватора и Шаумяна
Сегодня, 15 мая, на пересечении Доватора-Шаумяна легковушка столкнулась с такси, момент аварии засняла камера наблюдения.
На кадрах видно, как водитель такси, поворачивая налево, не пропустил Subaru, что и стало причиной ДТП, при ударе Renault круто развернуло почти на 360 градусов. Пассажир такси получил травмы, к месту аварии сразу подбежали прохожие, чтобы помочь пострадавшему.
— На регулируемом перекрестке водитель автомобиля Renault Logan, при повороте налево совершил столкновение с двигающимся со встречного направления прямо автомобилем Subaru Legacy, — сообщает старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску Алена Безменова.
Известно, что ранее водителя Subaru не один раз ловили пьяным за рулем и привлекали к административной отвественности.
ДТП на ул. Доватора. Видео: отдление пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU