2020-05-15T15:11:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Снежинске: среди заболевших есть работники медсанчасти

Власти отрабатывают круг их контактов
Ольга АНТОНОВА
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В Снежинске ковид диагностирован у двух работников медсанчасти.В Снежинске ковид диагностирован у двух работников медсанчасти.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По сообщению газеты «МЕТРОград Снежинск», в городе атомщиков зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Двое заболевших – работники медсанчасти.

«Клинических проявлений у них нет, сообщили нам в медсанчасти, заболевшие находятся на карантине. Отрабатывается их круг контактов», - пишет сайт газеты.

Итого: трое снежинцев вылечились. Это семейный очаг, родители и ребенок заболели по возвращении из Доминиканской Республики, все переболели бессимптомно. Еще один семейный очаг: мама с ребенком, они лечатся. Плюс, два работника медсанчасти. Тяжелых случаев в Снежинске нет.

Подписчики группы газеты в соцсети Вконтакте углядели в новости признаки теории заговора: согласно официальным данным, в закрытом городе шесть, а не семь случаев! Жкрналисты возразили: у них самая свежая информация, официальные сводки по городу и региону обновятся позднее.

Напомним, в пятницу, 15 мая, в Челябинской области зафиксировано 73 новых случая COVID-19. И одна новая смерть: от тяжелой болезни скончалась 96-летняя пенсионерка. Ковид у нее был сопутствующим заболеванием. Всего в регионе 1511 случаев инфицирования и 16 летальных исходов. Больных COVID-19 990 человек.

По мнению губернатора Алексея Текслера, говорить о послаблении режима самоизоляции рано: динамики снижения числа заболевших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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