2020-05-15T16:04:00+03:00
Общество

Военные летчики начали первые полеты в Челябинской области

Выпускники военных вузов будут летать на сверхзвуковых истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ и самолетах-разведчиках Су-24МР
Алексей МИКУШИН
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Молодые летчики должны налетать более 100 часов с инструкторамиМолодые летчики должны налетать более 100 часов с инструкторамиФото: Андрей АБРАМОВ
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В небе над столицей Южного Урала могут пошуметь. Молодые летчики — выпускники военных вузов 2019 года, проходящие службу в смешанной авиадивизии Центрального военного округа (ЦВО), будут практиковаться и совершенствовать навыки первых полетов на усовершенствованных сверхзвуковых высотных истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ и самолетах-разведчиках Су-24МР.

Летчики-выпускники приступили к первым полетам на самолетах-разведчиках Су-24МР.В полетах было задействовано 5 самолетов и более 30 человек летного и инженерно-технического состава

Как сообщает пресс-служба ЦВО, при подготовке к первым полетам с инструкторами молодые летчики и штурманы сдали зачеты по теоретической и практической подготовке, получив допуск к полетам. Среди пилотов и недавние выпускники Челябинского училища штурманов.

Молодые пилоты должны налетать более 100 часов с инструкторами. Им предстоит проверить себя в простых и сложных метеоусловиях, в смоделированных штатных и чрезвычайных ситуациях. После стажировки летчики приступят к самостоятельным полетам.

В полетах задействованы 20 самолетов, а также более 100 человек летного и инженерно-технического состава. Сообщается, что кроме с авиабазы Шагол в Челябинской области летчики будут взмывать в небо с аэродромов в Пермском и Красноярском краях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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