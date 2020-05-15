2020-05-15T16:53:22+03:00
Происшествия

В аэропорту Челябинска приземлился «заминированный» самолет из Москвы

На электронную почту международной столичной гавани пришла анонимка
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске приземлился "заминипованный" самолет.В Челябинске приземлился "заминипованный" самолет.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В пятницу, 15 мая, ТАСС сообщил об анонимном письме, поступившем на электронную почту аэропорта Шереметьево в Москве. В нем — информация о якобы заминированном самолете рейса 1442 Москва — Челябинске. В письме сообщается о еще якобы заминированных бортах на рейсах Москва — Санкт-Петербург, Москва-Оренбург, Симферополь — Москва.

— Борт приземлился, идет проверка. Пассажиры выведены из салона самолета, — говорит пресс-секретарь аэропорта Челябинск Жанна Нивоструева. — Количество пассажиров станет известно, когда все мероприятия завершатся.

Весной прокатилась целая волна ложных сообщений о минированиях лайнеров в России. Первое сообщение поступило 13 марта. Тщательная проверка показала: взрывного устройства не было, но пассажиры переволновались. Тогда на почту столичного аэропорта Шереметьево тоже приходили анонимки о минировании воздушных судов.

14 марта злоумышленники сообщили о ложным бомбах сразу на четырех воздушных судах. В том числе, того, который направлялся в Челябинск. Проверка показала: все чисто.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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