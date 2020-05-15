Президент Путин раскритиковал работу губернаторов по медицинским выплатам

15 Май 2020 2020-05-15T17:41:12+03:00

В некоторых регионах выплаты выдают за часы работы с инфицированными, а не просто за контакт с ними Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

«Развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую» — Владимир Путин раскритиковал выдачу доплат медикам за работу с коронавирусными больными. По мнению президента, губернаторы не выстроили работу должным образом.

Как сообщают журналисты KP.ru, поводом для критики послужил доклад главы Севастополя Михаила Развожаева. Во время отчета о постройке госпиталей для коронавирусных больных президента возмутило, что выплаты медикам высчитываются не за непосредственно работу с зараженными, а за часы с ними.

Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. Я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, для экипажей скорой помощи. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными. Не за время, там пять, десять минут или два часа, а за факт работы! Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую, считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать что ли? Надеюсь, что за сегодняшний день, если где-то еще не сделано, будет все сделано окончательно просто. В понедельник-вторник к этому еще вернусь, — поручил Путин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU