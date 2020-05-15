2020-05-15T18:20:12+03:00
Общество

Победители экологического конкурса «Мечела» реализуют свои проекты

Дарья Мельникова будет озеленять территорию учебных заведений Металлургического района
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Финалистка экологического конкурса «Эко-Проектор»Дарья Мельникова воплощает в жизнь проект «Озеленение Челябинска». Грант на его реализацию девушка получила после победы в молодежном конкурсе, который проходит при поддержке Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»).

Грантовый молодежный конкурс «Эко-Проектор» действует при поддержке «Мечела» уже два года. Неравнодушные горожане присылают на рассмотрение конкурсной комиссии проекты экологической направленности. Жюри отбирает самые актуальные для региона идеи. Авторы инициатив получают денежные премии на их воплощение, ежегодно это почти три десятка номинантов.

Дарья Мельникова

Дарья Мельникова

В числе победителей — студентка Уральского государственного университета физической культуры Дарья Мельникова. Ее проект предполагает посадку деревьев на территории учебных заведений Металлургического района. К природоохранной акции планируется привлечь учеников разных возрастов: от начальной школы до старшеклассников. Посадку деревьев Дарья планирует начать после отмены режима самоизоляции, когда опасность вируса отступит. Озеленить планирует территорию трех школ, высадить там более 100 саженцев яблони, клена и липы.

— Цель проекта — озеленить территорию школ, которые являются важной частью района.Я знаю, что дети гуляют там не только на переменах, но и после занятий.«Озеленение Челябинска» — мой первый проект,и я рада, что организатор конкурса — Челябинский металлургический комбинат — посчитал его важным для жителей города», — поясняет Дарья Мельникова.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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