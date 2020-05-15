2020-05-15T18:28:09+03:00
Общество

Ректора челябинского вуза осудят за долги ЖКХ

Ранее женщину уже привлекали к ответственности
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Вуз-должник находится прямо в центре города. Фото: Google.MapsВуз-должник находится прямо в центре города. Фото: Google.Maps
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Долги не только у студентов: ректора и владельца Уральского института бизнеса Марину Иванкову осудят за отказ платить по коммунальным счетам. Как рассказали в прокуратуре Челябинска вуз должен за услуги ЖКХ уже более полтора миллиона рублей.

По версии следствия, после первого судебного разбирательства, чтобы не допустить списывания денег с счета вуза, поступающих студентов обязали оплачивать обучение только наличными в кассе института. При этом деньги абитуриентов переводились на счет Южно-Уральского колледжа бизнеса, собственником и директором которого также была Иванкова. За счет этого, по версии прокуратуры, женщина получила более 90 миллионов рублей, которыми она вполне могла погасить долги.

Сейчас материалы проверки направлены в Советский райсуд Челябинска. Уголовное дело будет рассмотрено мировым судьей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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