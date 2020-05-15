2020-05-15T18:49:06+03:00
Общество

ВТБ: россияне удвоили объем покупок товаров для дома и дачи

Одновременно с этим сократились расходы на онлайн-заказы
Поделиться:
Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
Изменить размер текста:

В ходе прошедших майских праздников россияне увеличили траты в магазинах товаров для дома и дачи более чем вдвое по сравнению со средним значением апреля, а в Москве и области – в 20 раз. Одновременно с этим сократились расходы на онлайн-заказы – на 15%. Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ.

Средний чек на покупки в данной категории в интернет-магазинах составил около 10 тыс. рублей в регионах и 12 тыс. рублей в Москве и области. В оффлайн-сетях он оказался ниже: в регионах России – около 2200 рублей, в Москве и области – 3400 рублей.

«В первой половине майских праздников рост трат в продуктовых оффлайн-магазинах составил 10%, причем в первый день он вырос в 1,5 раза, что могло свидетельствовать о покупке запасов по пути на дачу. По итогам всех выходных тенденция продолжилась, в профильных магазинах мы видим значительный рост объема транзакций. Это говорит о росте числа россиян, которые предпочитают проводить самоизоляцию на дачах», - отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Общественники поддержали инициативу Натальи Котовой о бесплатной раздаче масок
Игры с огнем: в Челябинской области предотвратили взрыв автосервиса от пожара
ВТБ: россияне удвоили объем покупок товаров для дома и дачи
Ректора челябинского вуза осудят за долги ЖКХ
Победители экологического конкурса «Мечела» реализуют свои проекты
Президент Путин раскритиковал работу губернаторов по медицинским выплатам
В аэропорту Челябинска приземлился «заминированный» самолет из Москвы
Военные летчики начали первые полеты в Челябинской области
Коронавирус в Снежинске: среди заболевших есть работники медсанчасти
ВТБ предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты
Пассажир такси пострадал в аварии на перекрестке Доватора и Шаумяна
Когда в Челябинске запустят фонтаны
Гала-концерт детской премии «Андрюша» в Челябинске перенесли на осень
Когда в Челябинске бесплатно раздадут многоразовые маски
Школьники Челябинска завершат учебный год дистанционно
Российские ученые обещают исцелить Анастасию Заворотнюк при помощи вирусов
Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: «Опасность остается высокой»
Банк УРАЛСИБ запустил второй корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech 2020»
Райффайзенбанк проведет бесплатный вебинар «Как продавать недвижимость онлайн»
В больнице № 3 Челябинска опровергают весть о закрытии гинекологии из-за COVID-19
«Хотелось, как страус, засунуть голову в песок»: спортсмен из Челябинской области встретил медведя во время пробежки
«Чувствуем звук мотора, прикоснувшись к передней панели»: в Челябинске работает автосервис, где трудятся глухие автомеханики