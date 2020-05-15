2020-05-15T18:50:27+03:00
Происшествия

Игры с огнем: в Челябинской области предотвратили взрыв автосервиса от пожара

В здании было несколько баллонов с взрывоопасными газами
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской областиФото: пресс-служба МЧС по Челябинской области
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В Челябинской области чуть не взорвался автосервис. Как рассказали в региональном МЧС, в горящем здании могли загореться баллоны со взрывоопасными газами.

По информации ведомства, возгорание началось во время сварочных работ. Сотрудники автосервиса попытались самостоятельно потушить огонь, но все было безуспешно. По прибытии пожарных, из здания в первую очередь вынесли баллоны, которые могли вызвать взрыв, после чего и огнеборцы начали ликвидацию огня.

Как добавили в МЧС, в ходе происшествия никто не пострадал. При этом, владельцам автосервиса придется хорошо поработать над внутренней отделкой, а также придется заплатить за сгоревший ремонтируемый автомобиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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