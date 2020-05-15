2020-05-15T19:08:08+03:00
Общество

Общественники поддержали инициативу Натальи Котовой о бесплатной раздаче масок

Волонтеры будут вручать их около МФЦ и магазинов
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В Челябинске начинается бесплатная раздача многоразовых масок. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», градоначальница Наталья Котова понаблюдала за челябинцами и пришла к выводу, что не все придерживаются масочного режима. Поэтому волонтеры будут бесплатно раздавать маски около МФЦ и магазинов Челябинска.

— Заметьте, найден мирный способ убедить людей носить СИЗы. Штрафовать за нарушение, не пускать в торговые залы и выгонять из транспорта — не наш метод, ведь задача-то не казну пополнить, а здоровье сохранить, — подчеркивают авторы «Челябушки». — Акция нужна безусловно: в транспорте без повязок 15% пассажиров, в магазинах — каждый третий.

Кстати, журналисты «КП-Челябинск» выяснили, когда в Челябинске бесплатно раздадут многоразовые маски.

ИСТОЧНИК KP.RU

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