2020-05-16T08:10:30+03:00
Общество

Титулованные спортсмены проведут онлайн-зарядку для онкобольных ребят в Челябинске

Целую неделю бойцы и легкоатлеты поделятся своим опытом
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Зарядки будут проводиться с 17 по 23 мая с 10:30. Фото: Благотворительное движение "Искорка Фонд"/vk.comЗарядки будут проводиться с 17 по 23 мая с 10:30. Фото: Благотворительное движение "Искорка Фонд"/vk.com
Изменить размер текста:

Инициаторами акции выступили благотворительное движение «Искорка-фонд», помогающее онкобольным детям, а также ведущие тренера и спортсмены Челябинска. С завтрашнего дня, 17 мая и до следующей субботы, 23 мая, титулованные атлеты будут проводить занятия онлайн. Начало в 10:30.

— Занятие займет 10-15 минут и состоит из общеразвивающих упражнений, — рассказали в фонде «Искорка». — Просим подготовить пространство для зарядки, чтобы ребенок не ударился о мебель при выполнении упражнений.

Среди наставников будут известные челябинские специалисты:

Юлия Мыльникова, призер мировых кубков, тренер по кроссфиту;

Фабио Цезар Маранжиу, профессиональный боец ММА (Бразилия);

Елена Хребтова, КМС по художественной гимнастике, тренер по стретчингу;

Юрий Федоров, профессиональный боец MMА;

Сержио Соуза, тренер клуба по бразильскому джиу-джитсу и профессиональный боец ММА (Бразилия);

Денис Сулимов, профессиональный боец MMА.

Делать зарядку рекомендуют всей семьей. Записаться на занятие можно в группе фона «Искорка» по ссылке. Там же можно оставлять свои пожелания по занятиям.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Делитесь своими историями с «Комсомольской правдой». Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омбудсмен Челябинской области набирает команду общественных помощников
Титулованные спортсмены проведут онлайн-зарядку для онкобольных ребят в Челябинске
Общественники поддержали инициативу Натальи Котовой о бесплатной раздаче масок
Игры с огнем: в Челябинской области предотвратили взрыв автосервиса от пожара
ВТБ: россияне удвоили объем покупок товаров для дома и дачи
Ректора челябинского вуза осудят за долги ЖКХ
Победители экологического конкурса «Мечела» реализуют свои проекты
Президент Путин раскритиковал работу губернаторов по медицинским выплатам
В аэропорту Челябинска приземлился «заминированный» самолет из Москвы
Военные летчики начали первые полеты в Челябинской области
Коронавирус в Снежинске: среди заболевших есть работники медсанчасти
ВТБ предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты
Пассажир такси пострадал в аварии на перекрестке Доватора и Шаумяна
Когда в Челябинске запустят фонтаны
Гала-концерт детской премии «Андрюша» в Челябинске перенесли на осень
Когда в Челябинске бесплатно раздадут многоразовые маски
Школьники Челябинска завершат учебный год дистанционно
Российские ученые обещают исцелить Анастасию Заворотнюк при помощи вирусов
Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: «Опасность остается высокой»
Банк УРАЛСИБ запустил второй корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech 2020»
Райффайзенбанк проведет бесплатный вебинар «Как продавать недвижимость онлайн»
В больнице № 3 Челябинска опровергают весть о закрытии гинекологии из-за COVID-19
«Хотелось, как страус, засунуть голову в песок»: спортсмен из Челябинской области встретил медведя во время пробежки
«Чувствуем звук мотора, прикоснувшись к передней панели»: в Челябинске работает автосервис, где трудятся глухие автомеханики