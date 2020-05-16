Титулованные спортсмены проведут онлайн-зарядку для онкобольных ребят в Челябинске
Инициаторами акции выступили благотворительное движение «Искорка-фонд», помогающее онкобольным детям, а также ведущие тренера и спортсмены Челябинска. С завтрашнего дня, 17 мая и до следующей субботы, 23 мая, титулованные атлеты будут проводить занятия онлайн. Начало в 10:30.
— Занятие займет 10-15 минут и состоит из общеразвивающих упражнений, — рассказали в фонде «Искорка». — Просим подготовить пространство для зарядки, чтобы ребенок не ударился о мебель при выполнении упражнений.
Среди наставников будут известные челябинские специалисты:
Юлия Мыльникова, призер мировых кубков, тренер по кроссфиту;
Фабио Цезар Маранжиу, профессиональный боец ММА (Бразилия);
Елена Хребтова, КМС по художественной гимнастике, тренер по стретчингу;
Юрий Федоров, профессиональный боец MMА;
Сержио Соуза, тренер клуба по бразильскому джиу-джитсу и профессиональный боец ММА (Бразилия);
Денис Сулимов, профессиональный боец MMА.
Делать зарядку рекомендуют всей семьей. Записаться на занятие можно в группе фона «Искорка» по ссылке. Там же можно оставлять свои пожелания по занятиям.
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ИСТОЧНИК KP.RU