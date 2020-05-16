2020-05-16T08:04:45+03:00
Общество

Омбудсмен Челябинской области набирает команду общественных помощников

Они будут безвозмездно помогать жителям Челябинской обалсти, оказавшимся в беде
Ангелина ЗАКИРОВА
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Юлия Сударенко набирает команду помощников. Фото: пресс-служба правительства Челябинской областиЮлия Сударенко набирает команду помощников. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
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Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко набирает в команду помощников из общественных активистов и занимается формирование общественных приемов в регионе.

Желающие стать помощниками подали 46 анкет, 18 кандидатов уже прошли собеседование, были согласованы и готовят пакет документов. Еще 28 желающих находятся на рассмотрении, одиннадцати активистам назначено собеседование. Из всех, подавших заявку, 13 человек раньше уже работали помощниками уполномоченного.

— Уже сейчас я с уверенностью могу сказать, что все кандидаты настоящие профессионалы в различных областях, — рассказала Юлия Сударенко. — Это люди с активной гражданской позицией, готовые прийти на помощь и оказать поддержку, когда человек оказался в беде, предоставить профессиональную юридическую, психологическую, социальную поддержку жителям региона и все это на безвозмездной основе.

В Вернхеуфалейском городском округе открыта общественная приемная уполномоченного для помощи южноуральцам, руководителем назначена Фаина Совина. В будущем такие приемные откроют в других городах Челябинской области.

Кандидат в команду омбудсмена должен быть гражданином России старше 25 лет, с высшим образованием и со знаниями в области прав и свобод человека и гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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