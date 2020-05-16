Прогноз погоды в Челябинской области на выходные: синоптики обещают похолодание

16 Май 2020 2020-05-16T09:03:09+03:00

В некоторых районах температура опуститься до -3 градусов по Цельсию

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Синоптики обещают похолодание в Челябинской области 16 мая. По данным челябинского Гидрометцентра, в горных местностях ночью столбики термометров опустятся до -1, а в некоторых районах заморозки почвы ожидают до -3.

Днем в Челябинске воздух прогреется до +20 градусов, также обещают северо-западный ветер с переходом на юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Ночью в столице Южного Урала похолодает до +7.

В воскресенье, 17 мая, днем в регионе потеплеет до +20 градусов, а ночью температура может опуститься до +10, также ожидают похолодания до 0 градусов по Цельсию, ветер северный 4-9 м/с.

В начале следующей неделе, 18 мая, обещают пасмурную и дождливую погоду.

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ИСТОЧНИК KP.RU