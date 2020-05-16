Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 16 мая 2020 года: заболеваемость продолжает расти
Минздрав опубликовал свежие данные о количестве зараженных коронавирусом в Челябинской области. За прошедшие сутки выявили 98 новых случаев COVID-19. Всего в регионе 1609 пациентам подтвердили коронавирусную инфекцию.
Хроника эпидемий в Челябинске и откуда берутся вирусы
За день 47 человек выписали и отпустили домой, с начала эпидемии в регионе выздоровели 543 южноуральцев.
Еще два человека стало жертвами коронавируса: 79-летняя женщина, у которой COVID-19 был сопутствующим, и 71-летний мужчина с хроническим заболеванием легких. Всего в Челябинской области погибли 18 человек, зараженные новым опасным вирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU