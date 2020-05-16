2020-05-16T09:55:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших больных коронавирусом в Челябинской области на 16 мая 2020 года: новые жертвы

У обоих пациентов были хронические заболевания
Ангелина ЗАКИРОВА
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У большинства погибших коронавирус был сопутствующим заболеваниемУ большинства погибших коронавирус был сопутствующим заболеваниемФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Двое южноуральцев стали новыми жертвами коронавируса, оба старше 65 лет.

У одной из погибших, 79-летней женщины, были и другие болезни помимо COVID-19: отек легких, ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет.

У второго пациента, 71-летнего мужчины, коронавирус тоже был сопутствующим заболеванием, пенсионер также страдал от обструктивной болезни легких в четвертой стадии.

С начала пандемии в Челябинской области погибло 18 человек с COVID-19, в 12 случаях причиной смерти стало основное заболевание, коронавирус был сопутствующим. Другие заболевшие (6 человек) умерли от нового опасного вируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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