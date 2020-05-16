Житель Челябинской области украл табун лошадей

16 Май 2020 2020-05-16T11:15:56+03:00

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В Варненском районе полция задержала подозреваемого в краже табуна лошадей.

В дежурную часть отделения МВД пожаловался житель села Маслоковцы, ночью неизвестный украл целый табун его ладошей, 17 животных находились на свободном выпасе в поле, недалеко от села.

Полиция нашла и заржала похитителя.

— В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый житель Курганской области, — сообщает пресс-служба МВД России по Челябинской области.

Теперь ему светит 6 лет тюрьмы за кражу (УК РФ ст. 158 ч. 3).

Ущерб, причиненный хозяину лошадей, оценили в 700 тыс. рублей, животных вернули их законному владельцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU