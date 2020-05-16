«Сезон охоты открыт»: жители Челябинской области пожаловались на мошенников, выдававших себя за сотрудников банка

16 Май 2020 2020-05-16T12:09:49+03:00

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Южноуральцы обратились в полицию с похожими заявлениями о мошенничестве.

Жители Златоуста, Копейска, Кунашака, Чебаркуля и Южноуральска рассказали, что им позвонили неизвестные, представились сотрудниками службы безопасности Сбербанка и Тинькофф банка и предложили «защитить» их деньги.

— Под предлогом защиты денежных средств банковских карт, граждан убедили перевести деньги на якобы безопасные счета. Поверив незнакомцам, потерпевшие перевели разные суммы — от 50 до 450 тысяч рублей. После этого звонившие перестали выходить на связь, — сообщили в пресс-службе МВД России по Челябинской области.

Читательница КП-Челябинск рассказала, что похожий случай произошел с ее свекровью: злоумышленники сказали женщине, что кто-то пытается списать деньги с карты. Представившись работниками банка, они уверенно давали инструкции по телефону, как и куда надо перевести средства для их «сохранности». Но женщину вовремя остановила сотрудница банка, и обманщики остались без добычи.

— Не верьте им, это мошенники. Из банка просто так никто не звонит, — сказала работница Сбербанка.

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ИСТОЧНИК KP.RU