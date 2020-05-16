Жители Челябинской области нашли артиллерийский снаряд на балконе

16 Май 2020 2020-05-16T13:58:28+03:00

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В Миассе новые жильцы съемной квартиры нашли артиллерийский снаряд у себя на балконе, о находке они сразу же сообщили в управление Росгвардии Челябинской области.

— На место незамедлительно были направлены сотрудники ОМОН для проведения инженерно-технического обследования. Прибыв по указанному адресу, бойцы спецподразделения совместно с сотрудниками полиции оцепили место происшествия. Была произведена эвакуация 22 жителей дома, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.

Специалисты-саперы и кинолог обследовали неожиданный «подарок» и установили, что это 130 мм артиллерийский боеприпас, без взрывателя и взрывного устройства. Никакой опасности для жизни граждан он не представляет, находку передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU