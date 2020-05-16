2020-05-16T16:10:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Администрацию одного из районов в Челябинской области закрыли на карантин из-за коронавируса

У двух чиновников подозревают COVID-19
Ангелина ЗАКИРОВА
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Администрация Троицкого района в Челябинской области полным составом ушла на самоизоляциюАдминистрация Троицкого района в Челябинской области полным составом ушла на самоизоляциюФото: Валентина ВАГАНОВА
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Весь аппарат администрации Троицкого района перешел на дистанционную работу из-за новых случаев заражения коронавирусом. В пресс-службе администрации сообщили, что двум чиновникам предварительно диагностировали COVID-19.

Хроника эпидемий в Челябинске и откуда берутся вирусы

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Сотрудников перевели на удаленку, саму администрацию закрыли, в помещениях прошла дезинфекция. Всем, кто контактировал с зараженными, сделали тесты на коронавирусную инфекцию.

Напомним, 16 мая в Челябинской области зарегистрировали 98 новых случаев заражения, погибли два пациента с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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