Администрацию одного из районов в Челябинской области закрыли на карантин из-за коронавируса
Весь аппарат администрации Троицкого района перешел на дистанционную работу из-за новых случаев заражения коронавирусом. В пресс-службе администрации сообщили, что двум чиновникам предварительно диагностировали COVID-19.
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Сотрудников перевели на удаленку, саму администрацию закрыли, в помещениях прошла дезинфекция. Всем, кто контактировал с зараженными, сделали тесты на коронавирусную инфекцию.
Напомним, 16 мая в Челябинской области зарегистрировали 98 новых случаев заражения, погибли два пациента с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU