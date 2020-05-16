2020-05-16T16:41:57+03:00
Происшествия

На ЧМЗ столкнулись мотоцикл и легковушка

При столкновении байкер получил травмы
Ангелина ЗАКИРОВА
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Очевидцы засняли последствия аварииОчевидцы засняли последствия аварииФото: Юлия РЕУТОВА
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Сегодня, 16 мая, возле рынка на ЧМЗ столкнулись легковушка и мотоцикл. Очевидцы засняли последствия авария: на фото видно, что поврежденный байк лежит посреди проезжей дороги.

— На Свердловском тракте, 7 в 15:25 водитель автомобиля Volkswagen и водитель мотоцикла Yamaha совершили между собой столкновение. По предварительной информации, водитель мотоцикла получил травмы, — сообщает старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Челябинску Алена Безменова.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства аварии, проводится административное расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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