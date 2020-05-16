2020-05-16T18:31:17+03:00
Общество

В Челябинске приступили к строительству новой дороги

С подрядчиком заключили контракт на 58 млн рублей
Ангелина ЗАКИРОВА
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Фото: пресс-служба администрации ЧелябинскаФото: пресс-служба администрации Челябинска
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В столице Южного Урала приступили к строительству новой дроги по улице 250-летия Челябинска на участке от Татищева до Академика Макеева. Работы осуществляются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщают в комитете дорожного хозяйства, с ООО «Строймеханизация» был заключен контракт на 58,3 млн рублей, которые выделят из федерального бюджета и из казны Челябинской области.

— По условиям контракта работы будут завершены в 4 квартале 2020 года. Общая протяженность новой дороги — 0,619 км. Ширина проезжей части составит 16 метров, кроме того будут обустроены два тротуара с обеих сторон, ширина каждого — 3 метра. Также предусмотрено обустройство газонов, — сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках нацпроекта в течение года город получит 1 млрд рублей на дорожные работы.

— Кроме того, в 2020 году строительно-монтажные работы будут выполняться еще на двух объектах. Это строительство улицы Татищева на участке от ул. Петра Сумина до ул. Петра Столыпина и от ул. Петра Сумина до Комсомольского проспекта, — добавили в пресс-службе администрации Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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