Магазины одежды и обуви в Челябинске возобновили работу, несмотря на режим самоизоляции

17 Май 2020 2020-05-16T21:14:39+03:00

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Несмотря на продление режима повышенной готовности до конца месяца, магазины одежды и обуви начинают открывать свои двери для посетителей. Одни работают как обычно — разве что появились разметки на полу, а в воздухе чувствуется запах хлорки. Другие ограничивают число посетителей, которые могут единовременно находиться в магазине. Третьи приглашает на примерку по предварительной записи.

Некоторые магазины начали рассылать приглашения еще до майских праздниковФото: Ирина ФАДЮШИНА

На прошлой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил, какие непродовольственные магазины откроются первыми.

— Это точно не будут крупные торговые центры, где скапливается большое количество людей. Это будут большие специализированные магазины, которые смогут гарантировать определенное количество покупателей и другие требования, в силу того, что к них один хозяин. Например, такие как «Леруа Мерлен», — сказал Алексей Текслер.

Однако после того, как рост новых заболевших продолжился, глава региона заявил, что опасность заразиться остается высокой. А значит выходить из режима самоизоляции еще рано.

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ИСТОЧНИК KP.RU