2020-05-17T06:56:35+03:00
Спорт

Футбольный клуб «Челябинск» досрочно завоевал серебро чемпионата России

Профессиональная футбольная лига приняла решение остановить турнир из-за пандемии коронавируса
Алексей МИКУШИН
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Фото: ФК "Челябинск"/vk.comФото: ФК "Челябинск"/vk.com
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Болельщики ждали и надеялись до последнего. Заключительные пять туров чемпионата Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) должны были стартовать 7 апреля и завершиться 29-го. Именно последний отрезок турнира определял победителя. Сразу четыре команды претендовали на золотые медали. Среди них и ФК «Челябинск», который шел на втором месте, отставая от лидера всего на два очка.

Но на днях исполком Российского футбольного союза принял судьбоносное решение — из-за введенного режима ограничений в связи с пандемией коронавируса досрочно завершить турниры в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и ПФЛ. Команды остаются на ранее занятых местах по состоянию на 17 марта 2020 года.

Футболист «Челябинска» Павел Крыжевских о том, как проходит его самоизоляция без жены

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Ранее директор клуба Константин Арестов, комментируя возможную остановку чемпионата, уже высказывал сожаление, что команде не удастся побороться за «золото».

В начале года «Челябинск» начал подготовку к сезону, проводя уже двухразовые тренировки. Потом был тренировочный сбор в Турции, объявление пандемии и двухнедельный карантин в Челябинске. Пока не известно, о дате начала нового чемпионата ПФЛ.

Кстати, «серебро» чемпионата страны из-за пандемии коронавируса также досрочно завоевали ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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