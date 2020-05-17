Занесли коронавирус: беременную пациентку частного медцентра Магнитогорска отправили на карантин

17 Май 2020 2020-05-17T10:01:39+03:00

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После майских праздников клиентам частной клиники «Семейный доктор» в Магнитогорске вручили постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции.

— Наблюдаюсь в женской консультации по беременности. 15 мая, находясь у врача, мне звонят и говорят, почему я не нахожусь дома, ведь я на самоизоляции с 08 мая (о чем я совсем была не в курсе) и мне надо вручить постановление. В общем я сказала где нахожусь, мне привезли постановление. На мой вопрос, с кем я могла контактировать и где данные этого человека, просто пожали плечами, на вопрос почему сообщают только сегодня спустя неделю, — написала клиентка медцентра в группе «Черное&Белое Магнитогорск». — В постановлении написано, что я обязана пройти лабораторное обследование. Где это сделать не знаю, позвонила по телефону — линия постоянно занята.

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Оказалось, что не она одна получила «письмо счастья».

— Мне сегодня такое принесли. Тоже с 8 мая. Как сейчас выяснилось, в «Семейном докторе» на Доменщиков, 8а врач контактировал с больным коронавирусом, теперь всех его клиентов в карантин отправили без разбору, хотя он сам еще не факт, что болен, — написала Екатерина Шитникова.

В магнитогорском Роспотребнадзоре информацию подтвердили. После этого случая всех контактных взяли под наблюдение, а в медцентре провели дезинфекцию.

По последним данным, в Магнитогорске подтверждено 389 случаев COVID-19. Из них 75 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, семь человек умерли. Последние новости о коронавирусе в городе на 17 мая 2020 года читайте в нашем материале.

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