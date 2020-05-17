Занесли коронавирус: беременную пациентку частного медцентра Магнитогорска отправили на карантин
После майских праздников клиентам частной клиники «Семейный доктор» в Магнитогорске вручили постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции.
— Наблюдаюсь в женской консультации по беременности. 15 мая, находясь у врача, мне звонят и говорят, почему я не нахожусь дома, ведь я на самоизоляции с 08 мая (о чем я совсем была не в курсе) и мне надо вручить постановление. В общем я сказала где нахожусь, мне привезли постановление. На мой вопрос, с кем я могла контактировать и где данные этого человека, просто пожали плечами, на вопрос почему сообщают только сегодня спустя неделю, — написала клиентка медцентра в группе «Черное&Белое Магнитогорск». — В постановлении написано, что я обязана пройти лабораторное обследование. Где это сделать не знаю, позвонила по телефону — линия постоянно занята.
Хроника эпидемий в Челябинске и откуда берутся вирусы
Оказалось, что не она одна получила «письмо счастья».
— Мне сегодня такое принесли. Тоже с 8 мая. Как сейчас выяснилось, в «Семейном докторе» на Доменщиков, 8а врач контактировал с больным коронавирусом, теперь всех его клиентов в карантин отправили без разбору, хотя он сам еще не факт, что болен, — написала Екатерина Шитникова.
В магнитогорском Роспотребнадзоре информацию подтвердили. После этого случая всех контактных взяли под наблюдение, а в медцентре провели дезинфекцию.
По последним данным, в Магнитогорске подтверждено 389 случаев COVID-19. Из них 75 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, семь человек умерли. Последние новости о коронавирусе в городе на 17 мая 2020 года читайте в нашем материале.
Как фотограф «Комсомолки» лечится от COVID-19
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Мешает муж, хочу выбросить кровать»: как моя квартира проходила испытание самоизоляцией в Челябинске
Опыт журналиста «Комсомолки» и немного прогнозов (подробнее)
Штрафы за отсутствие маски у детей в Челябинске во время коронавируса: могут ли выписать, лайфхаки от мам
Разбираемся, предусмотрены ли штрафы за отсутствие маски у детей в Челябинске во время коронавируса (подробнее)
Продление режима самоизоляции в Челябинске с 12 мая 2020 года: что изменится и до какого числа будет действовать
Продление режима самоизоляции в Челябинске с 12 мая 2020 года все же случилось (подробнее)
Тест на коронавирус в Челябинске: где можно сдать, как проходит и сколько стоит
За деньги сдать тест на коронавирус в Челябинске может любой желающий (подробнее)
Масочный режим в Челябинской области: как будет действовать
Правительство вводит масочный режим в Челябинской области (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»