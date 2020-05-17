Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 17 мая 2020 года увеличилось на 97 человек
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 17 мая 2020 года достигло 1706 человек. За сутки прибавилось 97 случаев.
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На лечении находятся 1113 человек. За сутки выписан 21 человек (всего 564). Девять граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы.
За прошедшие сутки умерло еще два человека.
— Это пациенты в возрасте 79 и 73 лет. Причина смерти в обоих случаях — ковидная пневмония, — сообщили в пресс-службе минздрава.
Сводку последних новостей о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Челябинске читайте в нашем материале.
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске стабильно растет. Инфографика: Уральский репортер | Челябинск/vk.com
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ИСТОЧНИК KP.RU
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