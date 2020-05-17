2020-05-17T10:02:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Ни дня без смерти: в Челябинской области умерло 20 больных коронавирусом

Количество погибших начало расти после майских праздников
Ирина ФАДЮШИНА
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Возраст умерших больных — от 51 до 85 летВозраст умерших больных — от 51 до 85 летФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В воскресенье, 17 мая, число умерших больных коронавирусом в Челябинской области достигло 20. Из них у 12 смерть наступила из-за сопутствующего заболевания. 8 больных погубил COVID-19.

— За прошедшие сутки умерло 2 человека. Пациенты в возрасте 79 и 73 лет, — сообщили в Минздраве. — Причина смерти в обоих случаях — ковидная пневмония.

Отметим, что за последние дни увеличилось количество смертей среди больных коронавирусом. В среду, 13 мая, минздрав сообщил о смерти двоих человек, в четверг и пятницу — по одному. Вчера в субботу, умерло двое.

Возраст умерших больных — от 51 до 85 лет. О первом умершем стало известно 20 апреля. Это был онкобольной мужчина, у него была последняя стадия рака.

Хроника эпидемий в Челябинске и откуда берутся вирусы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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