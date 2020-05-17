Медикам Челябинской области пересчитали стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19

17 Май 2020 2020-05-17T11:33:55+03:00

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Врачи, медсестры и водителей скорых, работающие с больными COVID-19, получили выплаты по новым правилам. Накануне из нормативной документации исключили формулировку «за фактически отработанное время».

— В соответствии с этой нормой, оперативно произведены перерасчеты за работу с коронавирусными больными, вчера деньги зачислены на счета медицинских организаций. Уже сегодня будут завершены перечисления на счета медработников, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Всего выплаты получили 1 259 медицинских работников. Также за счет областного бюджета получили еще более 5 000 сотрудников, не попадающих в критерии федеральных доплат.

Как сообщала ранее «Комсомолка», президент России Владимир Путин раскритиковал работу губернаторов по медицинским выплатам. По мнению главы государства, выдача денег страдает от бюрократии.

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ИСТОЧНИК KP.RU