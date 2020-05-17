2020-05-17T11:59:11+03:00
Общество

Памятник танковой башне открыли в Челябинске

Рассказываем, где он находится
Ирина ФАДЮШИНА
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На торжественном открытии присутствовал губернатор. Фото: gubernator74.ruНа торжественном открытии присутствовал губернатор. Фото: gubernator74.ru
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В Челябинске появился памятник танковой башне. Его установили возле проходной индустриального парка «Станкомаш». Открытие приурочили к юбилею Великой Победы и 85-летию предприятия, которое отпраздновали накануне.

Мемориал создан в память о подвиге танкоградцев-тружеников заводов №78 и №200, расположенных в годы войны на территории завода. Композиция состоит из башни танка в натуральную величину, и трех стальных броневых листов.

— Почти 75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Завод «Станкомаш» и его коллектив внесли значительный вклад в общую Победу. К моменту начала войны завод уже работал. Но на его площади было эвакуировано 23 крупных предприятий из разных городов Советского союза, коллектив многократно увеличился. Памятник символизирует один из результатов того труда, — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как рассказали в правительстве региона, во время войны на заводе делали сталь для бронекорпусов и башен танков КВ, ИС и самоходных артиллерийских установок на их базе, самолетов ИЛ-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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