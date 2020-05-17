2020-05-17T12:15:17+03:00
Общество

Новая рабочая неделя в Челябинске начнется с дождливой погоды

Рассказываем, что обещают синоптики
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Долгосрочные прогнозы обещают дожди всю неделюДолгосрочные прогнозы обещают дожди всю неделюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Поводов нарушать режим самоизоляции будет меньше. Сегодня и завтра в Челябинской области будет прохладная дождливая погода.

По данным Челябинского гидрометцентра, ночью на Южном Урале будет облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Температура воздуха в городах области +4..+9, при прояснении до 0, в Челябинске +6..+8.

В понедельник ожидается облачная погода с прояснением, местами дожди от небольших до умеренных. В Челябинске — кратковременный дождь. Температура воздуха в городах региона +13..+18. Ветер северный 4-9 м/с, днем порывы до 13 м/с.

На данный момент индекс самоизоляции в Челябинске составляет 2,9 (при норме 4-5 баллов). До конца месяца в регионе действует режим повышенной готовности. Как показывают наблюдения, чем теплее погода, тем больше желающих выйти погулять.

Благоустройство в карантин: новая плитка и подземные переходы. Поговорили с замглавы города Александром Егоровым

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер воспитанник челябинского хоккея, игравший с «Легендой №17»
Новая рабочая неделя в Челябинске начнется с дождливой погоды
Памятник танковой башне открыли в Челябинске
Медикам Челябинской области пересчитали стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19
Ни дня без смерти: в Челябинской области умерло 20 больных коронавирусом
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 17 мая 2020 года увеличилось на 97 человек
Из-за ремонта путей в Челябинске изменили маршрут трамваев
Занесли коронавирус: беременную пациентку частного медцентра Магнитогорска отправили на карантин
Вице-мэр Челябинска осудил подрядчика, вырубившего деревья возле ЮУрГУ
Футбольный клуб «Челябинск» досрочно завоевал серебро чемпионата России
Магазины одежды и обуви в Челябинске возобновили работу, несмотря на режим самоизоляции
В Челябинске приступили к строительству новой дороги
На ЧМЗ столкнулись мотоцикл и легковушка
Администрацию одного из районов в Челябинской области закрыли на карантин из-за коронавируса
«Распил продолжается»: челябинцев возмутила вырубка деревьев в центре города
Жители Челябинской области нашли артиллерийский снаряд на балконе
Мусульман Челябинской области попросили отмечать Ураза-байрам дистанционно
«Сезон охоты открыт»: жители Челябинской области пожаловались на мошенников, выдававших себя за сотрудников банка
Полиция задержала курганца, укравшего табун лошадей в Челябинской области
Число умерших больных коронавирусом в Челябинской области на 16 мая 2020 года: новые жертвы
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 16 мая 2020 года: заболеваемость продолжает расти
Прогноз погоды в Челябинской области на выходные: синоптики обещают похолодание
Омбудсмен Челябинской области набирает команду общественных помощников
Титулованные спортсмены проведут онлайн-зарядку для онкобольных ребят в Челябинске
Общественники поддержали инициативу Натальи Котовой о бесплатной раздаче масок
Игры с огнем: в Челябинской области предотвратили взрыв автосервиса от пожара