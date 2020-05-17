Новая рабочая неделя в Челябинске начнется с дождливой погоды
Поводов нарушать режим самоизоляции будет меньше. Сегодня и завтра в Челябинской области будет прохладная дождливая погода.
По данным Челябинского гидрометцентра, ночью на Южном Урале будет облачно с прояснением, местами небольшие дожди. Температура воздуха в городах области +4..+9, при прояснении до 0, в Челябинске +6..+8.
В понедельник ожидается облачная погода с прояснением, местами дожди от небольших до умеренных. В Челябинске — кратковременный дождь. Температура воздуха в городах региона +13..+18. Ветер северный 4-9 м/с, днем порывы до 13 м/с.
На данный момент индекс самоизоляции в Челябинске составляет 2,9 (при норме 4-5 баллов). До конца месяца в регионе действует режим повышенной готовности. Как показывают наблюдения, чем теплее погода, тем больше желающих выйти погулять.
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ИСТОЧНИК KP.RU