2020-05-17T14:46:11+03:00
Спорт

Умер воспитанник челябинского хоккея, игравший с «Легендой №17»

Юрий Гомоляко выступал в одной тройке с Валерием Харламовым в чебаркульской «Звезде»
Ирина ФАДЮШИНА
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Юрию Гомоляко было 73 года. Фото: hctraktor.orgЮрию Гомоляко было 73 года. Фото: hctraktor.org
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В субботу, 16 мая, на 74 году ушел из жизни ветеран хоккея Юрий Гомоляко. Он находился в одной из больниц Уфы. Об этом сообщил в своем блоге спортивный журналист Игорь Золотарев.

Юрий Петрович — воспитанник челябинского «Восхода» (команда при ЧТПЗ, наряду с «Трактором» выступала Высшем дивизионе советского хоккея). Начинал играть с Владимиром Шабуниным и Анатолием Картаевым. В сезоне 1968/69 выступал за чебаркульскую «Звезду», где играл в одной пятерке с Валерием Харламовым и Александром Гусевым.

— Сначала в команде появился Валерий Харламов. Он играл в одной тройке с челябинцем Юрием Гомоляко и пермяком Геннадием Голосным. В защите с ними играли мы со свердловчаниным Владимиром Старцевым. Через две недели после приезда Харламова в Чебаркуле появился Александр Гусев. Мы с ним играли, — вспоминает Анатолий Картаев сезон 1967/1968.

Фото: hctraktor.org

Фото: hctraktor.org

В 1969 Юрий Гомоляко перешел в уфимский «Салават Юлаев», где провел восемь сезонов. Его сын — Сергей Гомоляко — бывший хоккеист, в 2014-2016 годах был вице-президентом челябинского «Трактора», сейчас — спортивный директор ХК «Сочи».

— В детстве меня тренировал отец. Иногда наказывал: «Сегодня на каток не пойдешь!» Запирал в квартире, ключи уносил с собой, — вспоминал Гомоляко-младший в оддом из интервью ХК «Трактор». — Жили мы в «хрущевке» на втором этаже. Я брал сумку с формой и вылезал в окно. Зима, огромные сугробы — никакого риска. Неподалеку был каток, при ЖЭК-е, там гонял в хоккей. Заигрывался, домой возвращался, а отец уже там. Но не ругался. Понимал — я же не шлялся, а тренировался.

Когда Сергею исполнилось 15 лет, Гомоляко-старшего пригласили работать тренером в челябинской школе высшего спортивного мастерства. Так вся семья вернулась в Челябинск.

КП-Челябинск выражает соболезнования родным и близким Юрия Гомоляко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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