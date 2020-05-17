2020-05-17T16:58:37+03:00
Общество

В Москве раскрасят трансформаторные будки по примеру челябинского урбаниста

Фото будки с комсомольцами красуется в блоге столичного Дептранса
Ирина ФАДЮШИНА
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В Челябинске шкафы начали расписывать с 2017 года. Фото: Челябинский урбанист/vk.comВ Челябинске шкафы начали расписывать с 2017 года. Фото: Челябинский урбанист/vk.com
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Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы решил объявил конкурс рисунков, которые украсят светофорные шкафы. В качестве примера приводится шкаф с комсомольцами в Челябинске, расположенный рядом с редакцией КП-Челябинск.

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— Наверняка вы не раз замечали серые неприметные тумбы вблизи светофоров? Да, выглядят они совсем грустно. Но с вашей помощью мы сможем сделать из городских объектов настоящие произведения искусства, — рассуждают москвичи.

Узнаете комсомольцев? Только фото почему-то «отзеркалили». Скрин: i.transport.mos.ru

Узнаете комсомольцев? Только фото почему-то «отзеркалили». Скрин: i.transport.mos.ru

В Челябинске украшать серые шкафы начали в 2017 году. По всему городу металлические трансформаторные будки с проводами превратились в арт-объекты. К сожалению, они неоднократно становились жертвами коммунальщиков и вандалов. Так, в этом году неизвестные закрасили несколько граффити в центре, нарисовав загадочные кораблики. Кстати, комсомольцев тоже закрашивали.

Также осенью прошлого года в эпицентре скандала оказался фасад на улице Труда. Стена, с которой белокурая девушка в восточном наряде встречала гостей хлебом-солью, — место козырное. По словам, художников, им объявили войну рекламщики, которые замещали растяжки на стене. Как преображаются города благодаря рисунками, — колонка журналиста «Комсомолки».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Москве раскрасят трансформаторные будки по примеру челябинского урбаниста
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