Вместо вырубленных лип в центре Челябинска высадили новые
Большим скандалом обернулась вырубка 80 лип на участке пр. Ленина от памятника Орленку до ул. Энтузиастов. Да, многие растения на главной улице Челябинска угнетены. Во время дорожной революции газоны превратили в парковки, и деревья, чьи корни закатаны в асфальт, умирают. Болеют липы без ухода и лечения.
Но вырубка на пр. Ленина людей возмутила. «Зеленки» в городе мало. Да, отыграно несколько контрактов на озеленение на сотни миллионов рублей. Выходит, по ним и рубили липы?
17 мая на проспекте высадили новые липы. Эта поспешность вызвана острой реакцией горожан?
На остановки "Алое поле" липы весной так и не оклемались. Фото: cheladmin.ru
Объяснения 17 мая дал замглавы города по городской среде Александр Егоров.
— Впервые за 10 лет высаживаем деревья на свободных местах и заменяем больные. Весной оценили зеленый фонд на 15 улицах, по каждому дереву есть акт обследования. Срубленные липы не распустились. 700 стволов заменим на 1300 пяти-семилетних крупномеров. На пр. Ленина высадим 103 крупные липы. Ухаживать за саженцами будет подрядчик.
Так газоны главного проспекта города выглядели в субботу, 16 мая. Фото: Надежда Вертяховская.
Благоустройство в карантин: новая плитка и подземные переходы. Поговорили с замглавы города Александром Егоровым
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ИСТОЧНИК KP.RU