Вместо вырубленных лип в центре Челябинска высадили новые

17 Май 2020 2020-05-17T21:15:56+03:00

Вчера рубили, а уже сегодня высаживают. Фото: cheladmin.ru

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Большим скандалом обернулась вырубка 80 лип на участке пр. Ленина от памятника Орленку до ул. Энтузиастов. Да, многие растения на главной улице Челябинска угнетены. Во время дорожной революции газоны превратили в парковки, и деревья, чьи корни закатаны в асфальт, умирают. Болеют липы без ухода и лечения.

Но вырубка на пр. Ленина людей возмутила. «Зеленки» в городе мало. Да, отыграно несколько контрактов на озеленение на сотни миллионов рублей. Выходит, по ним и рубили липы?

17 мая на проспекте высадили новые липы. Эта поспешность вызвана острой реакцией горожан?

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Объяснения 17 мая дал замглавы города по городской среде Александр Егоров.

— Впервые за 10 лет высаживаем деревья на свободных местах и заменяем больные. Весной оценили зеленый фонд на 15 улицах, по каждому дереву есть акт обследования. Срубленные липы не распустились. 700 стволов заменим на 1300 пяти-семилетних крупномеров. На пр. Ленина высадим 103 крупные липы. Ухаживать за саженцами будет подрядчик.

Так газоны главного проспекта города выглядели в субботу, 16 мая. Фото: Надежда Вертяховская.

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ИСТОЧНИК KP.RU