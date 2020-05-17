2020-05-17T21:15:56+03:00
Общество

Вместо вырубленных лип в центре Челябинска высадили новые

Чиновники объяснили ликвидацию деревьев на проспекте Ленина
Ольга АНТОНОВА
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Вчера рубили, а уже сегодня высаживают. Фото: cheladmin.ruВчера рубили, а уже сегодня высаживают. Фото: cheladmin.ru
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Большим скандалом обернулась вырубка 80 лип на участке пр. Ленина от памятника Орленку до ул. Энтузиастов. Да, многие растения на главной улице Челябинска угнетены. Во время дорожной революции газоны превратили в парковки, и деревья, чьи корни закатаны в асфальт, умирают. Болеют липы без ухода и лечения.

Но вырубка на пр. Ленина людей возмутила. «Зеленки» в городе мало. Да, отыграно несколько контрактов на озеленение на сотни миллионов рублей. Выходит, по ним и рубили липы?

17 мая на проспекте высадили новые липы. Эта поспешность вызвана острой реакцией горожан?

На остановки "Алое поле" липы весной так и не оклемались. Фото: cheladmin.ru

На остановки "Алое поле" липы весной так и не оклемались. Фото: cheladmin.ru

Объяснения 17 мая дал замглавы города по городской среде Александр Егоров.

— Впервые за 10 лет высаживаем деревья на свободных местах и заменяем больные. Весной оценили зеленый фонд на 15 улицах, по каждому дереву есть акт обследования. Срубленные липы не распустились. 700 стволов заменим на 1300 пяти-семилетних крупномеров. На пр. Ленина высадим 103 крупные липы. Ухаживать за саженцами будет подрядчик.

Так газоны главного проспекта города выглядели в субботу, 16 мая. Фото: Надежда Вертяховская.

Так газоны главного проспекта города выглядели в субботу, 16 мая. Фото: Надежда Вертяховская.

Благоустройство в карантин: новая плитка и подземные переходы. Поговорили с замглавы города Александром Егоровым

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ИСТОЧНИК KP.RU

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